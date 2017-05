Das Unternehmen arbeitet derzeit mit rund 1.900 Mitarbeiter und verfügt neben Belgien über Standorte in Frankreich, Italien, in den Niederlanden und in Deutschland. Zu Lineas über 200 Lokomotiven (Diesel- und E-Loks) und rund 7.000 Waggons für alle möglichen Transportzwecke. Inzwischen fährt auch eine Lokomotive in einem neuen Lineas-Design und zwar eine von Bombardier hergestellte Maschine vom Typ Traxx.

B Logistics/Lineas fährt übrigens seit Februar sechs Züge pro Woche mit Kohle von Rotterdam aus nach Moers am Niederrhein in Nordrhein-Westfahlen. Dies ist der erste Transportauftrag für dieses belgische Unternehmen, der das eigene Land nicht berührt. Diese Transporte finden im Auftrag der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe (NIAG) statt, die in Moers einen Hub unterhalten, von dem aus ausländische Kohle an verschiedene deutsche Kraftwerke vertrieben wird. Gefahren wird mit Traxx-Lokomotiven, von denen jeweils zwei Maschinen vor einen Zug gespannt werden.