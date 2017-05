Belga

U. Neumann/Belga Der schwedische Autobauer Volvo wird jede Woche einige hundert Autos, die in seinem Werk im chinesischen Daqing hergestellt werden, mit dem Zug zum Hafen von Zeebrügge befördern. Die Verbindung wurde am Samstag in China in Anwesenheit des belgischen Wirtschaftsministers Kris Peeters (CD&V) eröffnet.