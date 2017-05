Nach der am Mittwochabend ausgestrahlten Reportage zu den Arbeitsumständen bei DHL am Brussels Airport in der VRT-Sendereihe „Pano“ reagierte das Unternehmen abwehrend auf die Vorwürfe. Man lasse Zeitarbeitskräfte nie länger als 20 Tage am Stück mit Tagesverträgen arbeiten. Danach würden Wochenverträge vereinbart. Doch ein Undercover-Reporter der VRT fand heraus, dass dort wochen- oder monatelang von Tag zu Tag gearbeitet wird. Schon der Trailer zu „Pano“ am Mittwochmittag wirbelte Staub auf und jetzt ist DHL deutlich in Zugzwang. Die Direktion in Zaventem kündigte umgehend eine interne Untersuchung an.