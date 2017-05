Diese gaben an, teilweise über Monate mit Tagesverträgen zu arbeiten. Krank sein dürfe man nicht, denn dann würde man seinen Job verlieren, so die allgemeine Aussage. Und Rückenschmerzen bei der Plackerei auf Hochtouren werden schlicht und einfach mit starken Schmerzmitteln bekämpft…

Das Arbeiten mit Tagesverträgen ist in Belgien streng geregelt und darf nur in Ausnahmefällen geschehen. Bei DHL in Zaventem scheint dies aber tägliche Kost großen Ausmaßes zu sein, wie eine Reportage in der VRT-Sendereihe „Pano“ am Mittwochabend beweist. Schon der Trailer zu dieser Sendung am Mittwochmittag in den 13 Uhr-Nachrichten rief DHL auf den Plan. Dort will man den Vorwürfen in einer internen Untersuchung auf den Grund gehen.