Belga

A.Kockartz Kein einziges Land in Europa sortiert seine Abfälle so gründlich wie Belgien. Allerdings bleiben die Einnahmen durch wiederverwertete PET-Abfälle hinter den Erwartungen zurück. Doch alles in allem ist Fost Plus, die Behörde, die die Abfallverwertung in unserem Land koordiniert, sehr zufrieden.