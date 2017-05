Dass es neben dem Börsenhandel auch mit der belgischen Wirtschaft langsam aber stetig wieder nach oben geht, könnte ebenfalls auf ein Verdauen der Krise von damals hinweisen. Hier im belgischen Bundesland Flandern sinkt die Zahl der Arbeitslosen ohne Trendwende schon weit August 2015 und auch bei der Zeitarbeit sieht es gut aus.

Derzeit, so der Sektorverband der Zeitarbeitsvermittler in Belgien (Federgon), sind rund 650.000 Arbeitnehmer über diese Art der Arbeitsplatz in ganz Belgien beschäftigt. 2016 stellte hier ein Rekordjahr dar und auf Jahresbasis stieg die Zahl der Verträge um 9 %. In der Region Wallonien stieg diese Zahl noch stärker an. Zeitarbeit gilt gemeinhin als ein Gradmesser für die Wirtschaft.

Zeitarbeit belegt, dass die Arbeitgeber positiv nach vorne schauen. Doch bleibt dies ein Weg, auf feste Anstellungen kurz- oder mittelfristig noch zu verzichten. Doch diese Form der Vorsicht bietet Hoffnung für den Arbeitsmarkt auch in Belgien, denn Arbeitnehmer aus diesem Bereich sind flexibel, auf vielen Ebenen erfahren und sie sind auf dem besten Weg in den traditionellen Arbeitsmarkt leicht integriert werden zu können.