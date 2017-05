Bei der Suche nach potentiellen Interessenten wurde Van Overtveldt von Lloyd’s-Vorstand Nelson unterstützt. Dieser lobte unser Land in diesem Zusammenhang: „Wir haben entdeckt, wie offen, transparent und flexibel Belgien, seine Regierung und die Regulatoren dort sind.“

Konkretes Interesse besteht bei einigen Lloyd’s-Partnern, um ebenfalls nach Brüssel zu kommen, doch der belgische Finanzminister hütete sich laut De Tijd davor, schon jetzt Namen zu nennen. BNB-Vizegouverneur Pierre Wunsch gab dazu in London an, die Nationalbank werde alles daran setzen, einen Umzug in die belgische Hauptstadt so einfach, wie möglich, zu machen. Seine Behörde plane, Mitarbeiter einzustellen, die mit allen entsprechenden Bereichen in der EU, in Großbritannien und in Belgien vertraut seien.

Belgien hat mit seiner Körperschafts- und Unternehmenssteuer von derzeit 33,99 % einen entscheidenden Wettbewerbsnachteil, doch Van Overtveldt kündigte an, dass seine Regiering an einer Herabsetzung dieses Tarifs arbeite. Dies soll bis zum kommenden Sommer der Fall sein. Bei seinem nächsten Besuch in London könne er mehr dazu sagen. Doch Brüssel ist mit seinem Werben um den eigenen Finanzplatz nicht alleine. Wichtigster Konkurrent ist hier wohl die deutsche Finanzmetropole Frankfurt, die ebenfalls um potentielle Umzugskandidaten aus London buhlt.