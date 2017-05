Reporters

A.Kockartz Der belgische Staat will ein Viertel seiner Anteile an der Bank BNP Paribas verkaufen. Dies gab Belgiens Finanzminister Johan Van Overtveldt (N-VA) am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur Belga bekannt. Damit sinkt der Anteil des belgischen Staates an dem Finanzinstitut von 10,3 % auf 7,8 %. Der Verkauf soll dem Staat Einnahmen in Höhe von etwa 2,1 Mia. € einbringen. Damit kann der Schuldengrad Belgiens um 0,5 % gesenkt werden.