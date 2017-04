A.Kockartz Die deutsche Busgesellschaft FlixBus weitet ab sofort ihr Angebot in Belgien aus. FlixBus-Benelux hat 29 neue von Belgien ausgehende Reiserouten im Angebot und es sollen noch mehr Linien hinzukommen. Derzeit nutzen die meisten FlixBus-Reisenden aus Belgien die Billigangebote in Richtung Paris, Amsterdam oder Rotterdam. Das deutsche Busunternehmen steht nicht nur in Konkurrenz zur Eisenbahn, sondern auch zu anderen Billigbus-Unternehmen hierzulande.