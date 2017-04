Belga

A.Kockartz/Belga Der Nachtfrost in Flandern in der vergangenen Woche hat schwerwiegende Folgen für die Obsternte. Vor allem die Blüten der Kirsch-, Apfel- und Birnbäume weisen schwere Frostschäden auf, wie der Bauernbund bei einer Umfrage bei rund 300 Obstbauern im Hespengau und im Hagelland in Limburg erfahren hat.