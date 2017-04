Die Produktion am Standort Antwerpen/Lillo begann vor einem halben Jahrhundert am 24. April 1967. Die Anlage war ein Pionierbetrieb im Hafengebiet, das sich zum größten integrierten Chemie-Cluster in Europa entwickelt hat. Als Lanxess 2004 an den Start ging, verfügte der Komplex über eine Kapazität von 160.000 Tonnen Caprolactam pro Jahr, die bis heute auf 220.000 Tonnen pro Jahr ausgebaut wurde. Seit dem Anfahren der Anlage vor 50 Jahren wurden 6.252.000 Tonnen Caprolactam produziert.

Lanxess hat nicht nur die Kapazitäten erweitert, sondern die Anlage auch modernisiert. Eine der wichtigen Maßnahmen in jüngerer Zeit war die Implementierung einer nahezu energieautarken Infrastruktur. Lanxess betreibt drei Produktionsstandorte im Hafengebiet von Antwerpen. Caprolactam und Polyamid werden in Lillo produziert, in Kallo werden Glasfasern und Kautschukchemikalien hergestellt. Arlanxeo, ein Joint-Venture von Lanxess und Saudi Aramco, produziert am Standort Zwijndrecht (kl. Foto) synthetischen Kautschuk. Insgesamt beschäftigt Lanxess in Belgien rund 1.250 Mitarbeiter.