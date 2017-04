Für den Schienenfahrzeugmarkt könnte eine Fusion zwischen Siemens und Bombardier vor allem im Hinblick auf die drohende Konkurrenz aus China auf internationaler Ebene eine logische Entwicklung sein, denn die Asiaten nehmen den beiden Großkonzernen aus Kanada und Deutschland Marktanteile weg. Doch wie sehen dies die Kartellbehörden und die EU-Wettbewerbshüter?

Und wie reagieren die Gewerkschaften in den europäischen Werken der beiden Produzenten? Bombardier kündigte einige Wochen vor Bekanntwerden der Fusionsgespräche mit Siemens umfangreiche Reformpläne für die Standorte in Europa an, was unter anderem in den Werken in Hennigsdorf in Berlin und in Brügge für Arbeitsniederlegungen und Betriebsversammlungen sorgte.

Bombardier ist der einzige übriggebliebene Schienenfahrzeughersteller in den Benelux-Ländern und er ist mit rund 500 Mitarbeitern ein recht kleiner Standort. Hat ein solches Werk im großen Ganzen überhaupt eine Überlebenschance? Das wird die Zukunft erweisen. Ein Deal zwischen Bombardier und Siemens könnte laut Bloomberg bereits Mitte des Jahres vereinbart werden. Danach sind die Wettbewerbsbehörden am Zuge. Der Vorgang kann sich lange hinziehen. Die Bombardier-Kollegen in Brügge halten einmal mehr dem Atem an.