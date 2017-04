Hoffentlich machen diese unbeständigen Apriltage mit ihren frostigen Nächten den flämischen Obstbauern in ihren Anbaugebieten in Hespengau zwischen den Provinzen Flämisch-Brabant und Limburg keinen Strich durch die Rechnung. Denn Flanderns Ministerpräsident Gert Bourgeois (N-VA) versucht bei jeder Handelsmission im Ausland auch neue Märkte für die flämischen Birnen auszuloten. Es wäre doch zu schaden, wenn dann ein schwer erkämpfter neuer Exportmarkt nicht beliefert werden könnte, weil die Blüten erfroren sind. Doch, wie heißt es so schön und gleichzeitig dramatisch im Volksmund: „Der April macht was er will.“