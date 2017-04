Damit stellten diese ersten drei Monate des Jahres sowohl auf maritimer Umschlagsebene, als auch im Bereich Container, das erfolgreichste Quartal überhaupt dar. Und der Monat März war der erfolgreichste Monat in der Geschichte des Hafens von Antwerpen, wie die Hafenverwaltung mitteilte.

Auch in anderen Bereichen erzielte der Hafen gute Resultate. Im sogenannten roro-Verkehr (roll on-roll off oder auch LKW-Transport mit Nordseefähren) konnte ein Plus von 5,3 % verzeichnet werden, was das Volumen auf 1,22 Mio. Tonnen brachte. Konventionelles Stückgut konnte um 8,3 % auf 2,58 Mio. Tonnen gesteigert werden, was vor allem an einem verstärkten Stahltransport lag.