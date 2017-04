In einer Debatte zu den weiter hohen Energiepreisen in Belgien im flämischen Privatsender VTM sagte er: „Die großen Stromverbraucher, wie die Bahngesellschaft NMBS oder die Nahverkehrsgesellschaft De Lijn, sollten selbst Solaranlagen oder Windräder aufstellen.“

Bei der Bahn stößt der flämische Energieminister auf offene Ohren, denn hier ist man schon länger daran interessiert, auf nachhaltige Weise Strom zu produzieren. Entsprechende Projekte laufen bereits. So wurde schon 2015 eine Windkraftanlage der Bahn in Gingelgom bei Sint-Truiden in Limburg in Betrieb genommen. Hier produzieren Windräder im sogenannten „Greensky-Park“ (Foto oben) entlang der Autobahn E 40 und der Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecke Löwen-Lüttich grünen Strom.

Und unlängst wurden drei Solaranlagen auf Bahnanlagen in Schaarbeek bei Brüssel installiert, die in einer ersten Phase pro Jahr 500.000 Kilowattstunden Strom produzieren.