U.Ne Noch nie wurden so viele Immobilien in Belgien verkauft wie in den ersten drei Monaten dieses Jahres. Im Vergleich zur Situation Ende Dezember nahm der Verkauf um knapp 3 Prozent (+2,93%) zu. Die Steigerung betrifft vor allem Flandern. Daneben fällt auf: Der Häuser- Wohnungs- und Grundstückspreis ist das erste Mal seit langem gesunken.