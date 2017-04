Mit nur 4,7 % an Umweltsteuern innerhalb der gesamten Einnahmen, die der belgische Staat über Steuern und anderen Abgaben generiert, steht unser Land europaweit an der letzten Stelle. Der EU-Durchschnitt liegt hier aber auch nur bei 6,3 %. Als Musterschüler gelten in dieser Hinsicht die europäischen Mitgliedsländer Kroatien, Slowenien und Griechenland mit jeweils rund 10 % an Einnahmen über Umweltsteuern.