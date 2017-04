Nach Ansicht der belgischen Pilotenvereinigung BeCA operiert diese afrikanische Gesellschaft dadurch wie eine in unserem Land niedergelassene Airline, weil mehr als die Hälfte ihres Transportvolumens über Belgien befördert wird.

Bei BeCA heißt es dazu weiter: „Und dies, während Ethiopian nicht den gleichen steuerlichen und sozialen Regeln unterworfen ist, wie belgische Fluggesellschaften.“ Zudem, so die verärgerte Pilotenvereinigung, sei von den 400 zugesagten Jobs von Ethiopian Cargo in Belgien nicht viel zu sehen. BeCA zählte nach eigenen Angaben „höchstens ein kleines Dutzend zusätzliche Arbeitsplätze.“ Würde ein belgisches Luftfahrtunternehmen ein gleichartiges Netz für Langstreckenflüge betreiben, so BeCA weiter, „würde man zweifellos sehr wohl auf hunderte neue Jobs kommen.“