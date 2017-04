Einen leichten Rückgang muss allerdings der Import in Richtung Flandern hinnehmen, denn die Einfuhrzahlen sanken 2016 um 0,43 % auf 284,9 Mia. €. Damit führt das belgische Bundesland mehr aus als ein. Die Differenz liegt bei einem Volumen 17,5 Mia. €.

Deutschland blieb auch 2016 das wichtigste Ausfuhrziel für Produkte aus Flandern. Flämische Unternehmen exportierten letztes Jahr Waren und Güter im Wert von mehr als 50 Mia. € nach Deutschland, was einem leichten Anstieg um 1,01 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Frankreich ist das zweitwichtigste Exportland für Flandern. Hier fiel aber der Anstieg der Exporte mit einem Plus von 3,92 % deutlich höher aus. Die Ausfuhr in Richtung Niederlande sank um 0,69 %, doch unser nördliches Nachbarland bleibt Ausfuhrziel N°3.

Flandern ist flexibel

Flanderns Ministerpräsident Geert Bourgeois (N-VA) sagte in einer Reaktion auf diese Zahlen am Montagmorgen gegenüber der VRT-Nachrichtenredaktion, dass Flandern glücklicherweise nicht von bestimmten Märkten abhängig sei: „Wir haben unsere Pharmaindustrie, unseren Maschinenbau, unsere Agro- und Lebensmittelbranche und wir haben unsere Textilindustrie. Also sind wir in den Produkten, die wir ausführen, diversifiziert. Und glücklicherweise haben wir auch einen sehr breiten Absatzmarkt. Damit sind wir nicht von einigen großen Märkten abhängig und ich glaube, dass dies, gemeinsam mit der Flexibilität unserer Unternehmen, auch unsere Stärke ist.“