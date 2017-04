Geplant ist, diese Möglichkeit täglich anzubieten. Bisher fährt der Wasserbus zwischen dem 1. Mai und Ende August. Eine Fahrt kostet 2 € und reservieren wird empfohlen. Der „Wasserbus“ hält unterwegs an 5 Haltestellen und bietet Fahrradmitnahme sowie Wifi. Damit kann während der rund 80 Minuten langen Fahrt gearbeitet werden… Das Boot fährt im Zentrum von an Steenkaai ab und hält unterwegs am Park Drie Fonteinen, am Heembeekkaai, an der Van Praetbrug am Brüsseler Binnenhafen im Ortsteil Schaarbeek, am Akenkaai und Endstation ist am Sainctelette-Platz unweit der ikonischen Citroën-Garage.

Das Projekt ist eine Initiative von Brussels by Water und Kanaaltochten Brabant und wird von der flämischen Landes- und der Brüsseler Regionalregierung unterstützt. Die Pläne für Wasserbusse oder Wassertaxis im Umland von Brüssel in der Provinz Flämisch-Brabant gehen weit. So ist eine Verbindung zwischen der Schleuse in Kapelle-op-den-Bos via Willebroeck und Vilvoorde nach Brüssel angedacht…