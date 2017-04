Die flämischen Landesbehörden für die Wasserwege, also auch für die Binnenschifffahrt, Vlaamse Waterwegen nv und De Scheepvaart nv, lancierten im Dezember 2016 eine Marktbefragung für die Grundstücke des Ford-Werks, die am Albertkanal (Foto unten) iegen. Daraus entwickelte sich rasch ein Projekt, bei dem das Transport- und Logistikunternehmen H.Essers und der Hafen von Genk für diesen „Zone C“ genannten Bereich ein Projekt entwickelten. Beide wollen von hier aus jährlich bis zu 130.000 Standard-Container pro Jahr mit Binnenschiffen über den Albertkanal befördern lassen. Dieses Projekt soll mittelfristig für bis zu 1.200 neue Jobs sorgen.

Auf politischer Ebene, sowohl bei der flämischen Landesregierung, als auch auf Ebene der Provinz Limburg und der Stadt Genk, wird dieses Projekt begrüßt und dies nicht nur wegen der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen, sondern auch in der Frage der Verkehrswege. Schließlich sorgt jeder Container, der per Binnenschiff befördert wird, für einen LKW weniger auf den staugebeutelten Straßen und Autobahnen in Flandern (und in Limburg). Nach Meldungen des Regionalsenders TV Limburg und des VRT-Radiosenders Radio 2 Limburg müssen aber zuerst die dort befindlichen Fabrikgebäude von Ford abgerissen werden.

