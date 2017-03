Belga

A.Kockartz Nach Meldungen der flämischen Tageszeitungen De Tijd und Gazet Van Antwerpen steht das Diamanten-Business in der Scheldemetropole schwer unter Druck. Offenbar weigern sich die dortigen Banken immer öfter, Geschäfte der Händler zu finanzieren. Das geht offenbar so weit, dass Antwerpen als Diamantenzentrum akut bedroht ist, so die Blätter.