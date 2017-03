AP

A.Kockartz/Belga Matthieu Jehi, der CEO von ArcelorMittal Gent-Lüttich, kündigte an, dass der belgische Teil seines internationalen Stahlkonzerns über 100 neue Mitarbeiter anwerben will. Dabei geht es in erster Linie um Techniker für den Standort Gent, aber auch um ein gutes Dutzend zusätzliche Kollegen für die Werke in Lüttich.