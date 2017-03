Belgien, Frankreich und Österreich sind EU-Länder, in denen sich in der jüngsten Vergangenheit in Sachen Arbeitsmarktreform einiges bewegt hat. Dies ist auch der OECD nicht entgangen, die die drei EU-Mitgliedsländer dafür in ihrem Jahresbericht 2016 in dieser Hinsicht ausdrücklich lobend erwähnt.

In den meisten anderen europäischen Ländern tut sich in dieser Hinsicht derzeit wenig, doch laut OECD haben viele Staaten in den letzten Jahren ihre Arbeitsmarktpolitik reformiert und sind gerade dabei, die entsprechenden Maßnahmen in nationales Recht umzuwandeln.