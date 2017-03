Belgapom vereinigt insgesamt 18 Unternehmen, die Kartoffeln weiter verarbeiten. Mit einem Personalbestand von rund 4.100 Mitarbeitern sorgte dieser Sektor für einen Gesamtumsatz von 1,5 Mia. €. 2016 sorgte dieser Sektor aber auch für Investitionen in Höhe von 310 Mio. €, was in etwa dem Doppelten gegenüber 2015 entspricht.

Rund 80 % der in Belgien verarbeiteten Kartoffeln gehen in den Export. Innerhalb der EU sind Frankreich, die Niederlande und Großbritannien die wichtigsten Absatzmärkte. Ob der Brexit eine potentielle Gefahr für diesen Industriezweig in Belgien darstellt, sei noch nicht abzusehen, so Belgapom-CEO Cools. Der Export in Länder und Regionen außerhalb der EU richtet sich vor allem an den Nahen- und den Mittleren Osten und nach Brasilien.

Ein Absatzmarkt, der ausbaufähig sei, ist Südostasien. Belgapom wird in diesen Ländern mit einer großangelegten PR-Kampagne aufwarten. Unter dem Motto “Original Belgian fries from the heart of Europe” sollen die hiesigen Produkte in Konkurrenz zu den amerikanischen “French Fries” der US-Fastfood-Ketten treten.