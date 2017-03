Die Mitarbeiter der Flugsicherung von Belgocontrol sind sauer auf Belgiens Verkehrsministers François Bellot (MR). Sie wehren sich gegen individuelle und persönliche Anhörungen zu ihrer Arbeit und zu ihren beruflich getroffenen Entscheidungen am Flughafen in Zaventem. Die Gewerkschaften fordern ein Ende dieser „Hexenjacht“ und reichten eine Streikankündigung für die Zeit der Osterferien in Belgien ein.

Die Anhörungen betreffen den Zeitraum zwischen dem 2. und dem 10. Oktober 2016. Damals hatten sich Bürgerinitiativen gegen Fluglärm in Brüssel mit Beschwerden an den Verkehrsminister gewendet, da in dieser Zeitspanne deutlich von der gebräuchlichen und abgesprochenen Nutzung der Start- und Landebahnen abgewichen wurde. Dies, so die Bürgerinitiativen, habe die Sicherheit von Anwohnern über Gebühr gefährdet und für mehr lokalen Fluglärm gesorgt.