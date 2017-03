Wikicommons

A.Kockartz Unternehmen aus dem geo-technologischen Bereich in Belgien suchen dringend zusätzliches Personal. Um die Nachfrage an Neuentwicklungen in Sachen Navigationssystemen oder selbstfahrenden Autos decken zu können, braucht der Sektor alleine in unserem Land bis zu 500 hochausgebildete Ingenieure, Computerexperten und Landvermesser.