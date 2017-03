Ein extrem hoher Arbeitsdruck, akuter Personalmangel und veraltetes Arbeitsmaterial brachten das Fass zum überlaufen, nach dem Arbeitsniederlegungen und Gespräche zwischen der Direktion des Lastwagenwerks in Oostakker bei Gent nichts entscheidendes gebracht hatten. Vier Tage lang wurde in Gent gestreikt. Jetzt, am Montagmorgen, liefen die Bänder wieder an. Und dafür hat zuletzt das Volvo-Management in Schweden gesorgt.

Die Gewerkschaften kritisierten, dass die Mitarbeiter in Oostakker - 3.000 Arbeiter und Angestellte in der Produktion und 1.000 Angestellte im Logistikbereich - in den vergangenen Jahren immer mehr schwere LKW mit immer weniger Personal bauen mussten. Als die Schuldigen benannten die Gewerkschaften die aus Franzosen bestehende neue Direktion im Werk im Genter Hafen. Diese hatten offenbar Probleme nicht an das Management in Schweden weitergeleitet und führten eine derart „effiziente“ Produktion durch, dass den Arbeitern am Band kaum Zeit gelassen wurde, auch nur auf die Toilette zu gehen.

Interessant ist dabei, dass die Mitarbeiter von Volvo Trucks in Belgien das Management der schwedischen Eigner des Unternehmens deutlich nicht kritisierten, sondern lediglich die Direktion am eigenen Standort. Im Laufe der Verhandlungen tauchten die schwedischen Volvo-Topmanager Jens Holtinger und Jan Ohlsson in Oostakker auf und fanden zu einer Lösung, wie die flämische Tageszeitung De Morgen in ihrer Samstagsausgabe meldete.