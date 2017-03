Belga

A.Kockartz Der deutsche Autobauer Audi will die Energiezufuhr seines Werks in Brüssel in absehbarer Zeit CO2-neutral gestalten. Dies gab Audi-CEO Rupert Stadler im Rahmen der Vorstellung der Jahresbilanz seines Unternehmens in Ingolstadt bekanntgegeben. In den kommenden Jahren soll daran gearbeitet werden.