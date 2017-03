AP

A.Kockartz Der Streik bei Volvo Trucks in Gent ist noch nicht vorbei. In einer Urabstimmung verwarfen rund 85 % der Mitarbeiter des Werks den von Gewerkschaften und Direktion ausgehandelten Kompromissvorschlag zur Lösung des Konflikts am Standort. Dies ist bereits der zweite vom Personal verworfene Kompromissvorschlag.