„Wir sehen einen enormen Kostenanstieg gegenüber anderen Sektoren und anderen Ländern, vor allem seit 2016. Nicht zufällig ist dies das Jahr, in dem die Registrierkassen in unserem Sektor verpflichtet wurden.“ Auf die Frage, ob man denn anstelle von steigenden Preisen nicht vielleicht die Gewinnmargen senken könnte, reagierte Van Assche ablehnend:

„Diese Marge ist natürlich schon besonders klein. Betrachtet man die offiziellen Zahlen, dann kann man sehen, dass die Marge in der Gastronomie so gut wie negativ ist, denn die Registrierkassen sorgen dafür, dass jetzt alle Kosten aufgelistet werden. Dass diese Kosten jetzt effektiv anstehen, sorgt dafür dass sie zum Großteil an die Kunden weiterverrechnet werden.“

Die belgische Regierung habe bereits einiges getan, um die Lage im Gaststättenbereich zu entspannen, z.B. durch günstigere Berechnungen für Überstunden und Gelegenheitsarbeit. Doch eine echte Lösung des Problems könne derzeit nur über eine Senkung der sozialen Lasten auf Arbeit in diesem Sektor kommen, so die verschiedenen Gastronomieverbände des Landes. Der Betrieb in Hotels, Restaurants und Cafés sei nun mal ein sehr arbeitsintensives Unterfangen.