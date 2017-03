Besonders in Westflandern ist die Angst vor den Brexit-Folgen groß. Hier machen Unternehmen in den Bereich Tiefkühllebensmittel und Textil bisher gute Geschäfte mit den britischen Inseln. Die westflämische Textilindustrie befürchtet nach einem Austritt Großbritanniens einen Export- und Umsatzrückgang um 30 %, meldet die flämische Wirtschaftszeitung De Tijd dazu am Montag. Besonders schwer wird auch der Hafen von Zeebrügge betroffen sein, denn über diesen Hafen wird ein Großteil des Transportvolumens im Ex- und Import zwischen der EU und Großbritannien abgewickelt (siehe nebenstehenden Beitrag).

VOKA-Westflandern fordert denn auch einen Unternehmer- und Handelsfreundlichen Brexit. „Ein harter Brexit ist für unsere export-gerichtete Wirtschaft eine Katastrophe.“, sagte VOKA-CEO Hans Maertens (kl. Foto) gegenüber Colin Stanbridge von der Londoner Handelskammer am Montag bei einem gemeinsamen Treffen. Stanbridge sagte dazu, dass man mit dem Resultat des Referendums zum Brexit so seine Probleme gehabt habe, doch nun sei es an der Zeit, gemeinsam in die Hände zu spucken: „Der Brexit ist zu wichtig, um den Politikern zu überlassen. Die Unternehmer müssen das selbst tun. Wir wollen den bestmöglichen Handelsdeal. Dann muss man nicht auf die Politik warten, sondern deutlich machen, worin der Unterschied für ihr Unternehmen und dessen Beschäftigte liegt.“