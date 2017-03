Auch nach Wiederaufnahme der Arbeit bleiben diese beiden Punkte problematisch und sorgen weiter für Unmut. Am vergangenen Freitag kündigten die Gewerkschaften bei Volvo für diesen Montag die Hinterlegung einer offiziellen Streikankündigung an, was auch geschah.

Danach kam es quasi sofort zu Gesprächen zwischen den Gewerkschaften und der Direktion, die am Nachmittag noch nicht zu Ende waren. Es ist aber beabsichtigt, die Verhandlungen zu einer Lösung der Probleme noch in dieser Woche abrunden zu können. Und in den nächsten Tagen soll die gesamte Belegschaft von den Resultaten der Gespräche informiert werden, hieß es dazu am Montagnachmittag in Oostakker. Ohne zufriedenstellende Resultate droht aber ein Streik ab dem 14. März, so die Gewerkschaften.