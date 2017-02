Doch angeblich spricht Maquarie auch mit den anderen Anteilseignern, also mit dem belgischen Staat, und auch mit bisher nicht genannten und damit neuen Interessenten. Dazu lässt sich die Holding von der US-Geschäftsbank JP Morgan beraten.

Die australische Holding spielte vor rund 10 Jahren eine wichtige Rolle in der Privatisierung des Flughafens in Zaventem, als sie 70 % der Anteile übernahm. Doch einen Teil davon stieß die Holding später ab und verkaufte sie dem Rentenfonds aus Ontario.

Macquarie ist eine Finanzholding, die in großem Maße in Fonds aller Art, z.B. in Energie, Infrastruktur, Rohstoffe und Landwirtschaft, und ist in erster Linie in Asien und Ozeanien aktiv. Regelmäßig kauft und verkauft Macquarie Anteile aller Art.