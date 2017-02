Die Bank Belfius konnte ihren Nettogewinn von 2015 im vergangenen Jahr noch um 6 % steigern und generierte 535 Mio. €. Dieses Resultat sorgt für eine schöne Dividende und damit für eine Zusatzeinnahme für den belgischen Staatshaushalt. 215 Mio. € werden als Dividende ausgeschüttet und der einzige Empfänger ist der belgische Staat, dem die Bank Belfius seit nunmehr 5 Jahren gehört. Nach der Dexia-Pleite brauchte die Bank einige Jahre, um sich wieder aufzustellen.

Jetzt aber ist Bundesfinanzminister Johan Van Overtveldt (N-VA - Foto oben) der Ansicht, dass Belfius wieder auf eigenen Beinen stehen sollte. Vorsichtig deutete er an, dass die Bank Stück für Stück wieder privatisiert werden soll und zwar in Form eines Börsengangs. Dieser könnte im Sommer 2018 vonstattengehen, so der Minister. Doch ein Börsengang brauche seine Vorbereitung.