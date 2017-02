Offenbar bleibt dieser Personenkreis für die Arbeitgeber zu kostenintensiv. Beschäftigte über 50 Jahre bleiben relativ teuer, wenn man sich das Verhältnis zwischen dem, was diese mit ihrer Produktivität einem Unternehmen einbringen und dem, was sie kosten (Gehalt), anschaut. Wenn also, wie die Universitäten errechneten, dieser Unterschied größer ist, als das, was die Nebenkostensenkung einbringt, ist die Rechnung schnell gemacht. Und diese fällt im Bereich 50+ sehr negativ aus.

Für die Arbeitgeber bleiben ältere Mitarbeiter also weiterhin zu teuer. Sie werden, wo es in Belgien noch geht, in Vorruhestand oder Frührente geschickt oder schlicht und einfach entlassen. Und die Arbeitsämter finden für diesen spezifischen Personenkreis kaum noch einen passenden Job. Damit schließt sich dieser Kreis, entgegen den Erwartungen der Politik, auf eine negative Art und Weise und verändert an der derzeitigen Situation eigentlich überhaupt nichts.

Experten empfehlen jetzt, die durch die Senkung der Lohnnebenkosten freiwerden Gelder nicht einfach allen über 55jährigen Beschäftigten zuzuschanzen, sondern sie direkt und konkret auf Betroffene zu konzentrieren, die die niedrigsten Löhne oder Gehälter erhalten.