Die Messe verteilt sich über insgesamt 14 Hallen und Räume im Brüsseler Messekomplex am Heizel und der neue Konzertsaal Palais 12 gehört neuerdings ebenfalls dazu. Hier hat der „Garden Room“ sein Zuhause, der Messebereich für Gartenbau und Außenanlagen. Neu ist dieses Jahr die „Light Avenue“, wo sich Beleuchter aller Art mit ihren Produkten für den Wohnungs- und Hausbau vorstellen.

Am Samstag öffnet die Messe ihre Türen für Besucher jeglicher Art. Vorher, am Donnerstag und am Freitag, ist die „Batibouw“ den Fachbesuchern vorbehalten. Die Baubranche in Belgien ist wieder leicht im Aufwind und konnte im vergangenen Jahr ihre Aktivitäten um 3,7 % zulegen. Inzwischen stagniert auch die Zahl der Arbeitnehmer im Baufach wieder. In den vergangenen Jahren verlor diese Branche viele Arbeitsplätze. Auffallend ist dieses Jahr hier die Tatsache, dass im belgischen Bundesland Flandern zum ersten Mal mehr Bauprojekte von Projektentwicklern realisiert wurden, als von privaten Häuslebauern.

„Batobouw“ läuft noch bis zum Sonntag, 26. Februar. Am Donnerstagabend, 23. Februar, lockt eine „Nocturne“ die Besucher bis 23 Uhr am späten Abend. Letztes Jahr fanden über 302.500 Besucher den Weg zur „Batibouw“.

Info: www.batibouw.be