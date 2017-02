Mit der Idee, Container von Schiffen und Lastwagen zwischen Montagsfrüh ab 5 Uhr 30 bis Samstagsmorgens bis 5 Uhr 30 umzuladen, soll in erster Linie den Straßenverkehr in und um Antwerpen entlasten. „Mehr Trucks in der Nacht bedeutet weniger Stau am Tage“, so die Begründung der Initiatoren. Das sind die am Deurganckdock aktiven Terminals MPET und Antwerp Gateway.