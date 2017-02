Insgesamt bot das VDAB über das gesamte vergangene Jahr hinweg über 8.100 Ingenieure, was knapp doppelt so hoch lag, wie 2013. Doch ein Großteil davon konnte mit jungen Ingenieuren, die nach ihrer Ausbildung direkt einen Job fanden, ausgefüllt werden. Manche Unternehmen werben bereits ihren Nachwuchs in den Hochschulen und Universitäten direkt an. Doch offenbar bleibt die Zahl der angehenden Ingenieure im flämischen (Aus)Bildungswesen in den letzten Jahren in etwa konstant, was das Verhältnis Angebot und Nachfrage Jahr für Jahr in eine stärkere Schieflage bringt.

Beim belgischen Industrie- und Technologie-Dachverband Agoria wird davon ausgegangen, dass die Zahl der tatsächlich angebotenen offenen Stellen für Ingenieure in Flandern mindestens bei 5.000 Angeboten liegt, denn auch hier wird bemerkt, dass in diesem Bundesland das Angebot nicht in dem Tempo steigt, wie die Nachfrage es erfordert.