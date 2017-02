#keepourairportjobs - Unter diesem Hashtagmotto fordern die Gewerkschaften und die Arbeitgeber am Brussels Airport eine rasche Lösung des Fluglärmproblems in der belgischen Hauptstadt. In den kommenden Tagen und Wochen wollen alle Beteiligten am Flughafen an einem Strang ziehen: Das Personal, die Gewerkschaften, die Arbeitgeber, die Fachverbände und auch die Fluggesellschaften selbst. Ziel dieser Aktion ist, die Politik wachzurütteln, denn eine politische Lösung des Problems ist sowohl dringend erforderlich, als auch schnell herbeizuführen.