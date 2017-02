Ryanair-Chef Michael O’Leary (kl. Foto) drohte jetzt, sobald seine Airline ein erstes Bußgeld über 6.000 € zahlen müsse, werde er alle vom Brussels Airport ausgehenden oder dort ankommenden Flüge ersatzlos streichen.

So klar und deutlich hatte sich bisher noch keine Fluggesellschaft zur Brüsseler Fluglärm-Problematik geäußert. Doch auch andere am Standort Brussels Airport aktive Airlines, darunter die meisten hier ansässigen Cargo-Fluggesellschaften oder die Charterfluggesellschaft Thomas Cook, deuteten einen möglichen Abzug aus Brüssel an. Das Problem der Strafzahlungen droht in erster Linie Nachtflügen, also Starts und Landungen zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr in der Frühe.

Der Brussels Airport gilt als wichtiger Wirtschaftsfaktor für die gesamte Region und hier sind durch den eventuellen Abzug von Fluggesellschaften durch das bevorstehende harte Vorgehen der Regionalregierung in Sachen Fluglärm bis zu 3.000 Arbeitsplätze akut bedroht. Das befürchten nicht nur die Gewerkschaften sondern auch die Betreibergesellschaft des Flughafens und eben die betroffenen Airlines.