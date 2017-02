Im vergangenen Jahr waren täglich durchschnittlich 107.000 Arbeitnehmer über Zeitarbeitsverträge in Belgien beschäftigt. Dies ist ein Anstieg um 7 % gegenüber 2015. Damit stieg dieser Beschäftigungsgrad schon zum dritten Mal in Folge - 2014: 90.270, 2015: 100.345 und 2016: 107.000.

Paul Verschueren von Federgon, der Dachverband der belgischen Zeitarbeitsvermittler, hält diese Entwicklung für besonders positiv: „Zeitarbeit ist ein prima Barometer für die wirtschaftliche Konjunktur, die sich hier vollständig in die Ökonomie einbringt. Dieser Barometer geht der Entwicklung am Arbeitsmarkt sogar noch voran. Geht es der Zeitarbeit gut, dann schlägt sich dies innerhalb von drei bis sechs Monaten auch in einer Zunahme bei den festen Arbeitsverträgen nieder.“

Zeitarbeit findet sich in unserem Land vor allem im Bereich der Dienstleistung, aber auch in Industriesektoren, wie dem Technologiegewerbe, im Textil, in der Chemie, in der Lebensmittelindustrie sowie in den Bereichen Transport, Verkehr, Logistik und Vertrieb. Die Zeitarbeitskräfte teilen sich in 57,3 % Arbeiter und 42,7 % Angestellte auf.