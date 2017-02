Belga

A.Kockartz Im Volvo-Lastwagenwerk in Oostakker im Hafengebiet von Gent sind im vergangenen Jahr insgesamt 44.758 schwere LKW gebaut worden. Dies ist ein neuer Rekord, denn noch nie wurden an diesem Standort seit 1975, als sich Volvo hier niederließ, so viele Fahrzeuge produziert.