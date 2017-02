Die mit am Verhandlungstisch sitzenden Arbeitgeberverbände (VBO - belgisch, national, Unizo - Mittelstand in Flandern und Brüssel, Voka - Flandern, UCM - Mittelstand in der Wallonie und UWE - Wallonie) hatten dem Abkommen bereits Mitte Januar zugestimmt.

Jetzt stimmten auch die Gewerkschaften dem „Interprofessionellen Tarifabkommen“ (IPA) zu. Bei der christlichen Gewerkschaft ACV stimmten an der Basis 88 % der Mitglieder zu, bei der sozialistischen ABVV „eine signifikante Mehrheit“ und bei der liberalen ACLVB „eine sehr große Mehrheit“.