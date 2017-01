Belga

A.Kockartz Der kanadische Schienenfahrzeug-Hersteller Bombardier kündigte am Dienstag an, dass der Standort im flämischen Brügge zwar bestehen bleibe, dass jedoch die Schweiß- und Lackierungsarbeiten dort beendet werden. Damit sind rund die Hälfte der dort beschäftigten 500 Mitarbeitern von Arbeitslosigkeit bedroht. Kurz nach Bekanntwerden dieser Nachricht legte die Belegschaft in Brügge die Arbeit nieder und verließ das Werk.