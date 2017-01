Grimbergen hat mit einer Wechselmehrheit aus Mehrheit und Opposition gegen die Aufhebung eines Wegerechts gestimmt. Dieser Gemeindeweg führt über den Parking C und müsste demnach aus dem Raumordnungsplan der Kommune gestrichen werden. Und dieses Wegerecht nutzt Grimbergen jetzt, um das Projekt zu stoppen. So manche andere Brüsseler und flämische Randgemeinde in der Nähe des geplanten Stadions freut sich über das Vorgehen in Grimbergen.

Ob damit das gesamte Projekt damit gestoppt werden kann, ist fraglich. Doch es kann gut und gerne zu einem jahrelangen Rechtstreit kommen. Und damit steht die Arena aus Austragungsort für die EM 2020 auf der Kippe.

Jetzt werden wieder jene angehört, die schon länger fordern, das alte König Baudouin-Stadions andernorts am Heysel nicht wie geplant abzureißen sondern umfassend und den heutigen Ansprüchen gerecht zu modernisieren.