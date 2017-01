AP

A.Kockartz/Belga Das Antwerpener Unternehmen Omega Diamonds entgeht einem Bußgeld in Milliardenhöhe. Auch vor dem Berufungsgericht wurde eine entsprechende Forderung der belgischen Zollbehörden abgewiesen. Omega Diamonds hat nachweislich jahrelang Diamanten an der belgischen Steuer vorbei ex- und importiert.