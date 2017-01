Sollte der neue US-Präsident Donald Trump höhere Importtarife auf ausländische Waren erheben, um damit die Industrie in den Vereinigten Staaten zu schützen, könnte das heftige Folgen für Belgien haben. So würde seine protektionistische Maßnahme das belgische Wirtschaftswachstum um 0,1 bis 0,42 Prozentpunkte drosseln. Das hat Hylke Vandenbussche, Professorin für internationale Wirtschaft an der KU Löwen ausgerechnet.

Der durchschnittliche Einfuhrzoll auf Waren aus Europa beträgt derzeit 2,1 Prozent. Trump hatte bereits vor seiner Vereidigung als Präsident angekündigt, dass er diesen Prozentsatz auf 5 Prozent anheben wolle. Rein gesetzgeberisch hat er sogar die Möglichkeit, den Tarif für einen begrenzten Zeitraum auf 15 Prozent anzuheben. Das, schreibt De Tijd, wäre dann das pessimistische Szenario.