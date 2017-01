In diesen Tagen sind die Preise für Spinat, Feldsalat und andere grüne Gemüse in den Geschäften und Supermärkten in Belgien deutlich nach oben geschossen. Mit Indextrends oder gestiegener Nachfrage hat das allerdings wenig zu tun. Vielmehr sorgt Väterchen Frost auch in Südeuropa, genauer in Spanien und in Italien, für eisige Temperaturen und von dorther importiert Belgien in der Winterzeit sein Blattgemüse.

Vor der Kältewelle sorgte heftiger und anhaltender Regen für schlechte Qualität bei Blattgemüse aus diesen Ländern. Darunter litt und leidet vor allem der Anbau unter freiem Himmel oder in unbeheizten Gewächshäusern. Porree und Kohl hingegen verkraften kalte Temperaturen bis zu -4°C. Diese Gemüsesorten liegen denn auch zur Genüge in Belgiens Verkaufsregalen. Bei anderen Produkten, inzwischen sogar bei Salat und Zucchini, haben sich die Preise teilweise glatt verdoppelt.