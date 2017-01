Ganz klar vorne liegt in Zeebrügge der Umschlag von Automobilen. Im vergangenen Jahr wurden fast 2,8 Mio. Autos über diesen flämischen Hafen verschifft - ein Plus von 14,3 % gegenüber 2015. Damit ist Zeebrügge in dieser Hinsicht der größte Autohub der Welt. Steigende Zahlen brachten hier die Transporte von Neuwagen in die USA und nach Spanien sowie nach Schweden. In Zeebrügge hofft man allerdings, dass die protektionistischen Maßnahmen des neuen US-Präsidenten Trump hier keine allzu großen Folgen haben werden.